Calcio/ Samp, D'Aversa esonerato: in pole c'è Marco Giampaolo - LevanteNews

Roberto D’Aversa non è più l’allenatore della Sampdoria: al tecnico fatale la sconfitta, la terza consecutiva, in casa contro il Torino. I blucerchiati fermi a 20 punti in classifica domenica prossima affronteranno lo Spezia in uno scontro fondamentale per la lotta alla salvezza.

Questa la nota della società: L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club”.

A Torino nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus in panchina andrà Angelo Palombo in attesa di chiudere per l’arrivo di un nuovo tecnico che dovrebbe essere, salvo imprevisti Marco Giampaolo.