Calcio/ Genoa, disfatta al Franchi: la Fiorentina vince 6-0 - LevanteNews

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Genoa: Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella, Portanova; Yeboah, Destro. Allenatore: Konko.

Disfatta del Genoa contro la Fiorentina: al Franchi finisce 6-0 in una partita senza storia dall’inizio alla fine. Per il nuovo tecnico, Labbadia, il compito di rimettere insieme i cocci per provare a restare in serie A.

Konko, chiamato al posto al Shevchenko, si affida al 4-4-2 con Hefti, Ostigard, Vanheusden e Calafiori davanti a Sirigu. A centrocampo spazio a Sturaro, Badelj, Rovella e Portanova, mentre in attacco il suo Yeboah e Destro.

Dopo due occasioni, una per tempo, da parte di Maleh e Portanova senza inquadrare la porta, all’ 11’ la Fiorentina sbaglia un rigore con Vlahovic concesso per un fallo di Hefti su Saponara. Al 15’ i viola vanno in vantaggio con Odriozola su respinta di Sirigu. I padroni di casa continuano ad attaccare e Sirigu al 28’ si supera nuovamente deviando il tiro di Torreira. Al 35’ però non può fare nulla sul colpo di testa di Bonaventura per il 2-0. Al 42’ arriva il 3-0 con Biraghi su punizione.

Nella ripresa Konko toglie Sturaro, Calafiori e Portanova inserendo Bani, Melegoni ed Ekuban ma la Fiorentina è più forte e al 51’ è Vlahovic a regalare il 4-0 ai suoi su pallonetto. Al 69’ altra punizione battuta da Biraghi e 5-0. Il Genoa, frastornato subisce il 6-0 al 77’ con Torreira bravo a realizzare di testa. L’unica azione del Genoa all’87 con Caicedo che non inquadra la porta, poi al 90’ arriva il fischio finale da parte di Maresca. Una sconfitta pesante che deve fare riflettere la proprietà: servono giocatori pronti per provare a raggiungere la salvezza in una stagione iniziata male e proseguita peggio.