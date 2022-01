Bogliasco: "Solo casuale il fatto che un insegnante sia anche genitore" - LevanteNews

Da Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale

A fronte delle notizie ampiamente diffuse dalla stampa e riguardanti l’Istituto Comprensivo (IC) di Bogliasco (GE), si precisa quanto segue:

· la scuola, per le sostituzioni brevi ed urgenti, ricorre alle cosiddette MAD (messe a disposizione) per acquisire la disponibilità di personale che sia fornito di titolo ma che non sia inserito nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze);

· alla data di oggi, a fronte di 13 docenti assenti presso l’IC di Bogliasco per qualsiasi motivazione, che costituiscono il 14% circa del totale dell’organico (es. malattia, congedi parentali, quarantene correlate al covid, etc.), ha provveduto solo a due sostituzioni con le MAD avendo coperto le restanti assenze con le GPS o con l’organico dell’autonomia;

· che uno o due docenti risultino anche genitori di qualche alunno è da considerare assolutamente casuale, come pure il tasso di assenza rilevato è solo di poco superiore a quelli rilevati nello stesso periodo invernale non interessato dalla pandemia.

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria