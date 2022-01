Recco: domani benedizione del pane e degli animali - LevanteNews

Grazie a Don Antonio Servetto, parroco di San Rocco, si conservano a Recco almeno le tradizioni legate alla festa di Sant’Antonio abate che ricorre lunedì 17 febbraio. Tradizioni ovviamente nei limiti e nelle forme concesse dalle norme covid e dal buon senso.

Non ci sarà, infatti, la benedizione degli animali in piazza per evitare assembramenti. In chiesa tuttavia sono a disposizione dei fedeli proprietari di animali, kit contenenti l’immaginetta del santo, un boccettino di acqua benedetta e un ricordo di Sant’Antonio abate. L’acqua – spiega don Antonio – la si può far bere o versare sull’animale.

La messa verrà celebrata lunedì alle 18 e al termine si rinnoverà la tradizionale benedizione del pane.

Nelle foto la chiesa di San Rocco e don Antonio Servetto con l’arcivescovo Marco Tasca