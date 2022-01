RASSEGNA STAMPA. Da febbraio green pass anche nei negozi - LevanteNews

Oggi, domenica 16 gennaio, auguri a Marcello. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Chi piange il morto, si affatica invano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nella Asl 4 ieri 464 nuovi contagi; sono 26 i pazienti ricoverati”; “Green pass in scadenza: accesso diretto alle dosi all’hub di palazzo Ferden”; “Lorsica ufficialmente covid free, ma solo per la statistica”; “Rapallo sfonda la barriera dei mille positivi”; “Tamponi gratuiti per alunni, farmacie pronte all’assalto”; “Green pass da febbraio anche nei negozi”.

Presepi: “Paggi, Tasso e Uscio vincitori ex aequo al concorso Fontanabuona”. “Camogli e Ruta si aggiudicano il concorso della Natività a bordo dei velieri”.

Sestri Levante: il volontariato è l’anima della Lavagnina. Lavagna: diga dell’Entella, il comitato non molla la presa. Chiavari: Nada Cella, entro febbraio l’analisi dei nuovi reperti. Chiavari: sospesi i lavori alla stazione ferroviaria, manca l’ok della Soprintendenza. Chiavari: “Galli e Ghiggeri nella lista Marco Di Capua. Chiavari: macchinari rumorosi, esposto e verifiche di Arpal sulla Casa della Salute. Chiavari: “Che fine4 hanno fatto le grandi opere? Grillo pungola la maggioranza”.

Rapallo: inaugurata pista da pattinaggio. Rapallo: emergenza sangue: Avis aumenta la raccolta.

Recco: imprese colpite dalla crisi, in 22 ammesse al contributo.

