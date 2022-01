Rapallo: soccorso ad anziano in via Montebello - LevanteNews

La luce accesa e un anziano uomo immobile a terra. A vederlo e a dare l’allarme nelle prime ore della mattinata una signora le cui finestre, in via Montebello a Rapallo, si affacciano sull’abitazione dell’uomo. E’ scattato così l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure e ovviamente l’automedica del 118. Entrati in casa i sanitari hanno riscontrato che l’uomo era in stato di incoscienza. Sono in corso le operazioni per tentare di stabilizzarlo.