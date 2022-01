Il malcostume della pubblicità - LevanteNews

La pubblicità rappresenta un preciso e veridico indicatore per definire e attualizzare i costumi etici del proprio tempo.

Detto fatto, é magistrale l’ attitudine dell’odierna pubblicità nel trarre potenziale vantaggio commerciale, anche e soprattutto, dalle inquietudini, dalle dispute sociali, dai disagi, oltreché dai bisogni dei cittadini-consumatori.

Lasciando da parte i vari palinsesti informativi e d’intrattenimento rigorosamente corretti, è sufficiente osservare gli spot promozionali che intermezzano ossessivamente ogni spettacolo per comprendere la massimizzazione economica praticata via medium.

Inefficace e rischioso sarebbe fornirne dettagli nominativi, poiché la libertà d’opinione tende al proclama astratto, ad un articolato costituzionale ormai compromesso, in forza di superiori emergenze, da ogni fattuale buona applicazione.

Per differenza, sussiste un contenitore colmo di sanzioni normative destinate a chi, animato da inattuale spirito di giustizia, rivolgesse accuse pubbliche non gradite, sebbene realistiche: nonostante ciò censurabili ope legis come ingiurie inaccettabili.

La disonestà, l’insincerità manipolatoria, l’ immoralità molesta e manifesta si registrano pubblicamente sotto le mentite spoglie di personali interpretazioni, quindi inattendibili ai sensi di Legge, armi a doppio taglio di cui è preferibile il non utilizzo.

Ad esempio, menzionando il peccato ma non il peccatore, il termine “no-vax” diviene il paradigma dell’ irresponsabilità civica dinanzi al dilagare delle varianti: in quanto tale, subito adottato da certa pubblicità commerciale televisiva.

Uno sdoganamento ad hoc attinto pretestuosamente all’infamia dei no-vax e strettamente connesso alla carenza di vaccini in dotazione al continente africano.

Un vistoso accreditamento etico che si fonda sulla credulità del popolo (che non è mai tutto il popolo) e contiguo al tentativo (riuscito) di criminalizzare e braccare la categoria dei dubbiosi dei meriti del “vaccino”.

Senza soffermarsi sull’ responsabilità nel manifestare dubbi e sulla responsabilità delle Istituzioni nell’esito della gestione in materia, va sottolineata la mediatica responsabilità nel mercificare il malessere sociale e nel tirare in ballo un Continente africano i cui annosi problemi, risalenti a ben prima del contagio in corso, divengono argomenti di pubblica attenzione solo episodicamente, quando è comodo per la società civilizzata occidentale.

Una società immolata al business che si fa portatrice di valori di libertà e di valori di benessere cui abdica in prima persona.

Normativamente indimostrabile è la diffusa mala-coscienza che, malgrado ogni civica veritiera accusa, ha la sfrontatezza di definirsi “coscienza pulita”. In realtà, solo nel senso di “mai usata prima”, citando JS Lec.