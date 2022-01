Escursionisti: 4 dispersi su Ramaceto e Aiona; soccorsi ostacolati da nebbia, buio - LevanteNews

Alle 19.30 sono ancora in corso le operazioni di soccorso di escursionisti sorpresi dalla nebbia sul monte Ramaceto e poi dalla nebbia e dal buio sul monte Aiona nei pressi del lago delle Lame. Due zone particolarmente impervie.

Nel caso del monte Ramaceto si tratta di due escursioniste che sono state localizzate dai vigili del fuoco di Chiavari grazie al posizionamento ottenuto tramite lo smartphone. Una volta raggiunte, è stato effettuato il tentativo di far intervenire l’elicottero Drago che, giunto nel posto, non ha potuto agire per la presenza di nuvole basse. Le due escursioniste accompagnate dai vigili del fuoco stanno facendo ritorno alla base.

Sono invece ancora in corso, da parte dei vigili del fuoco di Rapallo e del Soccorso alpino, le ricerche di un ragazzo ed una ragazza smarritisi nei pressi del Lago delle Lame. I dispersi sono stati colti da buio, nebbia ad una temperatura particolarmente rigida, attendono l’arrivo dei soccorritori.