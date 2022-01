Cogorno: 'anello' del monte San Giacomo, inaugurazione del percorso - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

L’amministrazione comunale di Cogorno, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Ne, Lavagna e Sestri Levante sono liete di invitarvi mercoledì 19 gennaio, ore 11.30, presso il piazzale San Giacomo all’inaugurazione del percorso ad anello del Monte San Giacomo, finanziato dal “Fondo Strategico Regionale per il Turismo per interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, Patto per il Turismo della Regione Liguria”.

Interverranno l’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino e coloro che hanno partecipato alla progettazione e realizzazione dell’anello, primo passo significativo verso la valorizzazione integrata e sostenibile del Massiccio San Giacomo – Capenardo, tra questi:

il Distretto Industriale taglio modellatura e finitura dell’ardesia della Regione Liguria, cofinanziatore del progetto insieme al Comune di Cogorno

il Comune di Ne

l’associazione NoiHandiamo

la F.I.E. Comitato Regionale Liguria di Genova

le associazioni dei volontari: Alpini Cogorno, Pietre Parlanti, Sentieri a Levante, Valcanonica

la FIAB Tigullio Vivinbici di Sestri Levante

l’Accademia della Ciappa e dei Testaieu di Cogorno

l’associazione Atletica Levante ASD

Si consiglia un abbigliamento informale e scarpe adatte a camminare su sentieri In caso di meteo sfavorevole l’evento sarà spostato presso l’Auditorium della basilica dei Fieschi.

L’organizzazione dell’evento seguirà quanto previsto dalla normativa covid19.

