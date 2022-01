Calcio/ Genoa, non solo arrivi: Biraschi in prestito al Karagumruk - LevanteNews

Davide Biraschi saluta il Genoa e passa in prestito al Karagumruk in prestito secco, club che annovera tra le sue file alcuni giocatori come Borini (piace alla Samp), Viviano, Biglia. Il difensore quest’anno con i rossoblu ha giocato 16 partite tra campionato e coppa Italia.

Intanto Amiri, centrocampista tedesco è entrato all’89’ con la maglia del Leverkusen nella sfida in casa del Borussia Monchengladbach. Il suo arrivo a Genova è previsto probabilmente nei primi giorni della prossima settimana per essere a disposizione nella gara contro l’Udinese.