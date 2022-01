Calcio/ Eccellenza, al Macera è parità tra Rapallo Rivarolese e Rivasamba - LevanteNews

Dalla pagina dei Vecchi Ruentini su Facebook

ECCELLENZA, GIRONE “B”, 17a GIORNATA:

RAPALLO RIVAROLESE – RIVASAMBA 1 – 1

RETI: 15° Paterno (RR), 33° Gandolfo (RS)

ARBITRO: Sig. Andrea Fanciullacci di Savona

PARTITA DISPUTATA A PORTE CHIUSE.

Nel triste scenario di un “Macera” a porte chiuse Rapallo Rivarolese e Rivasamba hanno dato vita ad una bella partita, combattuta, che poteva finire con qualsiasi risultato, ma tutto sommato il pareggio si può ritenere giusto.

La prima azione è al 14°, assist di Ymeri per Zunino il cui tiro viene parato dal portiere ospite. Un minuto dopo vantaggio dei padroni di casa, su rimessa laterale in zona di attacco cross per Paterno che di testa insacca, 1-0 per noi! I calafati non ci stanno ed ecco che al 20° durante una mischia in area rapallese c’è la conclusione di Porro, ma Scatolini non si fa sorprendere. Al 30° azione Rivasamba, Cusato pescato in area conclude a rete, ma il portiere rapallese para. Al 33° pareggio degli ospiti con un’incornata di Gandolfo su cross di Baldassarre, 1-1. Gli ospiti vengono fuori e al 40° segnano, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Lasagna. La prima frazione di gioco si conclude con un tiro di Bagnato altissimo. Squadre al riposo.

Nella ripresa non succede in verità molto anche se i bianconeri a poco a poco vengono fuori, al 60° assist di Paterno per Zunino, la cui conclusione finisce purtroppo alle stelle. Al 62° stessa sorte per una girata dello stesso Zunino. Al 76° azione insistita di Paterno sulla destra, assist per Zunino che colpisce il palo! Al 92° in pieno

recupero una conclusione sempre del numero dieci rapallese finisce ampiamente a lato. Triplice fischio finale e squadre sotto alla doccia.

Il prossimo turno vedrà il Rapallo Rivarolese impegnato domenica prossima 23 Gennaio 2022 a Genova a Ca’ de Rissi contro il Molassana Boero, incognita Covid 19 permettendo, visto che i genovesi hanno dovuto rinviare il match odierno contro la Sestrese per alcune positività dei propri giocatori. Servirà la massima concentrazione per centrare un’importante vittoria ed avvicinarsi così sempre di più ai playoff.