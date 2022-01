L’alta pressione cede parzialmente sotto la spinta di una debole ondulazione in transito sul Nord Italia; il cielo si manterrà in prevalenza soleggiato ma disturbato da nuvolosità sparsa che tenderà a divenire più diffusa in serata: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime in aumento, massime in diminuzione

VENTI: al mattino debole circolazione ciclonica sul Golfo, poi rotazione da N-NE

MARE: generalmente poco mosso

UMIDITA’: su valori medio-alti