Sestri: Riva e San Bartolomeo, presenti attraversamenti pedonali rialzati - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Nei giorni scorsi sono stati posizionati due attraversamenti pedonali rialzati a S. Bartolomeo e a Riva Trigoso, in via Balbi. Si tratta di un intervento che completa il progetto delle “zone 30” istituite lo scorso anno per per la sicurezza di pedoni e ciclisti, che accoglie anche le richieste di diversi cittadini.

La zona di San Bartolomeo e di Riva sono le nuove zone dove il limite di velocità è fissato a 30 km/h, e si vanno ad aggiungere alle viabilità intorno ai parchi Mandela, Sterza e Monti (Lavagnina) e al lungomare di Sestri Levante, dove questo limite era già stato fissato.