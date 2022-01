San Colombano: il ripristino della corrente causa danni ingenti - LevanteNews

Da Claudio Solari, Paola Repetto, Mirco Aste, consiglieri comunali Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo Comune di San Colombano Certenoli, riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata a E-Distribuzione s.p.a. per l’energia elettrica e per conoscenza al sindaco

Ieri a seguito di lavori sulla linea elettrica Enel per un guasto nel Comune di San Colombano Certenoli in località Lomaro alla ripresa della linea molti impianti di riscaldamento, elettrodomestici, computer, ecc. hanno subito danni. In alcuni casi i danni sono di ingente entità.

Si presume che ciò sia stato causato da un errore nel ripristino della corrente, presumibilmente voltaggio superiore.

Chiediamo ad Enel di intervenire al più presto nel rimborso dei danni subiti dalle famiglie della zona.

Chiediamo al Comune di San Colombano Certenoli di farsi tramite con Enel per risolvere in modo più semplice e veloce questo increscioso problema.