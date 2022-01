RASSEGNA STAMPA. Rapallo, bimba nasce in casa; il terzo caso dal 31 dicembre - LevanteNews

Oggi, sabato 16 gennaio, auguri a Mauro. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Mai catena fece buon cane”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: Allegra nasce in casa, in salita Paxo; il papà Luca Papagni (30 anni) si improvvida con successo ginecologo; mamma Alessia Bussanich (27 anni) sta bene come la sua bambina ; dal 31 dicembre è il secondo caso nel Tigullio; il terzo se si considera il bimbo nato in ambulanza.

Pianeta covid: “Nell’Asl 4 sono 436 i nuovi contagiati; i pazienti ricoverati sono 27.”; “Contagi scolastici, resta il tracciamento ma va perfezionato”; “Crescono ancora i contagi, ma la curva va appiattendosi”; “Quattro linee vaccinali a Recco per tutto gennaio”; “Green pass, i clienti al bar lo esibiscono, il problema è che sono sempre meno”; “Così teniamo a bada il virus”.

Moneglia piange Mario Grancelli, 93 anni custode della memoria contadina. Sestri Levante: viticoltura eroica protagonista a Geo con la famiglia Ciotoli. Sestri Levante: un’onda rossoblu per l’ultimo saluto a Nicola. Lavagna: piana dell’Entella, i proprietari dei terreni pronti a nuove azioni contro i lavori.

Chiavari: arena parco Rocca, iniziati i lavori. Chiavari: Partecip@ttiva delinea i rapporti interni alla coalizione. Chiavari: i fratelli Levaggi ospitano la rubrica di Striscia. Chiavari: “Noi in lotta per l’ambiente abbiamo bisogno di aiuto. Chiavari: code e disagi per i cantieri in A-12.

Rapallo: servizio civile in Comune, tredici posti di lavoro.

