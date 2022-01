Lavagna: piana dell'Entella, i commoventi racconti degli ortolani - LevanteNews

Ambiente

Lavagna: piana dell’Entella, i commoventi racconti degli ortolani

Orti devastati per la ricerca di eventuali ordigni bellici nella piana dell'Entella, in vista dei lavori per la costruzione della diga Perfigli. Tra i presenti Davide Grillo, candidato sindaco di Chiavari per i 5 Stelle che qui espone il suo pensiero