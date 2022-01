Lavagna: il nuovo capo dello Stato, incontro per diradare le nebbie - LevanteNews

Da Futura Aps Lavagna

Nell’ambito del percorso culturale dell’Associazione Futura proseguono i corsi in calendario e gli incontri a tema, anche in streaming, attraverso videoconferenze su piattaforma e via social , su FB e Youtube, canale Futura aps-Lavagna (https://youtube.com/c/FuturaapsLavagna).

Mercoledì 19/01/2022 h. 10.00/11.00, sulla piattaforma Jitsi Meet e sul canale YT l’Associazione Futura Aps – Lavagna, all’interno del corso Comunicazione, Media, Mondo, proporrà un dialogo su “Il nuovo capo dello Stato: identikit di un Presidente”.

L’articolo 83 della Costituzione determina che il capo dello Stato Italiano viene eletto dal parlamento in seduta comune a cui si aggiungono i delegati delle regioni.

Durante il corso, Anna e Roberto Pettinaroli dialogano con il professor Matteo Cosulich, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Trento, partendo proprio dall’Art. 83 della Costituzione Italiana , che fissa quindi la procedura piuttosto complessa per l’elezione del Presidente della Repubblica, massima carica istituzionale del nostro paese.

L’incontro permetterà di riflettere sul perché stavolta sia così complicato il puzzle dell’elezione, sul perché ci sia l’incrocio con Palazzo Chigi e la prosecuzione dell’attuale governo, sul perché il presidente uscente dica che la Costituzione non ammette due settennati quando Napolitano fu rieletto per un parziale bis.

Insomma la riflessione si propone di diradare un po’ le nebbie!

Il Consiglio Direttivo

Aurora Pittau

Gianluca Lizza

Laura Reni

Mario Fato

Princi Ratti