Chiavari: "Galli e Ghiggeri sono nella "listamarcodicapuasindaco" - LevanteNews

Da Alberto Corticelli, “Listamarcodicapuasindaco”



In merito alle notizie apparse oggi sul quotidiano locale si precisa che i consiglieri Galli e Ghiggeri a tutt’oggi non ci risulta abbiano costituito alcun nuovo gruppo consiliare e permangono dunque nella lista civica “Listamarcodicapuasindaco” in cui sono stati eletti, lista che alle elezioni del 2017 ha ottenuto il primato di preferenze tra le componenti della maggioranza. La lista è composta dai suddetti consiglieri, Corticelli e Cesaretti. Peraltro e senz’altro si sarà trattato di banale dimenticanza.