Calcio/ Samp, fatta per Magnani del Verona. In attacco spunta Piccoli - LevanteNews

Tra campo e mercato la Sampdoria cerca di risollevarsi dopo le due sconfitte contro Cagliari e Napoli: la dirigenza sta valutando i giocatori da mettere a disposizione di mister Roberto D’Aversa per questa seconda parte di stagione.

Secondo Sky Sport è fatta per il difensore del Verona Magnani in prestito con diritto. Dietro però potrebbe non finire qui soprattutto se partisse anche Chabot. In bilico la posizione di Colley che piace molto in Premier League.

In attacco è forte l’interesse per Roberto Piccoli: per la punta classe 2001 quest’anno 9 presenze e un gol, mentre l’anno scorso con lo Spezia 20 partite e 5 reti. In uscita nel reparto offensivo c’è Torregrossa che potrebbe tornare a Brescia ma occhio anche al Pisa.

Per la mediana la società lavora, stando all’emittente satellitare a Stefano Sensi chiuso nell’Inter: con i nerazzurri e l’agente del ragazzo c’è stato un primo approccio ma ogni decisione spetta al giocatore.