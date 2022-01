Calcio/ Genoa, Sheva esonerato: a Firenze Konko e Murgita - LevanteNews

Andrjy Shevchenko è stato esonerato: l’annuncio da parte della società è arrivato a due giorni dalla gara contro la Fiorentina.

Fatale al mister ucraino i tre punti in campionato contro Udinese e Atalanta su nove partite disputate. A nulla è valsa la grande partita in Coppa Italia contro il Milan con la sconfitta ai supplementari.

In panchina lunedì sera contro la formazione Viola ci sarà Konko e Mugita in attesa di limare gli ultimi dettagli con il neo tecnico che a meno di clamori sarà Bruno Labbadia molto conosciuto per le sue esperienza in Germania.

Labbadia, tedesco di origini italiane, ha allenato per l’ultima volta l’Hertha Berlino prima di essere esonerato i 24 gennaio del 2021.