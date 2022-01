Calcio/ Samp, altro ko interno: Caputo non basta, il Torino vince 1-2 - LevanteNews

Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello, Candreva, Ekdal, Askildsen, Thorsby, Gabbiadini, Caputo. All.: D’Aversa

Torino: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All.: Juric

Terza sconfitta nel girone di ritorno e seconda consecutiva in casa per la Sampdoria: come contro il Cagliari i blucerchiati passano in vantaggio ma subiscono la rimonta dei padroni di casa. Al Ferraris è 2-1 per la formazione di Juric che torna a vincere in trasferta e la panchina di D’Aversa torna a traballare. Il tecnico, alle prese con l’emergenza in difesa, si affida a Ferrari e Dragusin centrali con Bereszynski e Augello sugli esterni. Panchina a centrocampo per Ekdal con Rincon al fianco di Thorsby. Candreva, Gabbiadini e Askildsen a supporto di Caputo.

La prima azione è di marca Sampdoria con Candreva ma il suo destro termina a lato. All’11’ ci prova Vojvoda ma Falcone è bravo e respinge così come due minuti dopo su Praet. Al 18’ vantaggio da parte dei blucerchiati: Gabbiadini trova Caputo in area di rigore bravo a infilare Milinkovic Savic. Il raddoppio potrebbe arrivare al 27’ ma il portiere del Torino è bravo su Gabbiadini. Il Torino è vivo e al 27’ trova il pareggio con Singo che anticipa Thorsby ancora probabilmente stordito dallo scontro con Zima e infila Falcone per l’1-1. Nel finale ci prova ancora la formazione di Juric ma il portiere della Sampdoria è attento.

Nella ripresa la Sampdoria parte bene come nel primo tempo creando pericoli prima con Candreva che calcia alto e poi con Thorsby e salvataggio sulla linea di Rodriguez ma sbanda dietro. E così il Torino ribalta la sfida ancora con Praet e nuovamente di testa a superare un Thorsby in giornata no. I cambi di D’Aversa (Ciervo, Quagliarella, Murru, Torregrossa, Conti al posto di Ferrari, Gabbiadini, Askildsen, Caputo e Augello) non cambiano la musica perché la Sampdoria fa fatica a creare gioco rischiando di subire un passivo peggiore. L’unica azione degna di nota nel finale è il colpo di testa di Quagliarella finito fuori. Domenica prossima alle 15 la Sampdoria affronterà lo Spezia in uno scontro diretto da non sbagliare per evitare di essere risucchiata in classifica.