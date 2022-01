Asl4: medico di famiglia, task force per scegliere - LevanteNews

Dalla Asl4 Liguria

Ad inizio anno i servizi di anagrafe sanitaria hanno dovuto gestire inaspettatamente e contemporaneamente molte cessazioni di Medici di Famiglia che hanno concluso l’attività.

La direzione sociosanitaria ed amministrativa della Asl4 ha costituito pertanto una “task force” per supportare i cittadini nella scelta del nuovo Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera Scelta, al fine di ridurre al minimo l’attesa e snellire al massimo la procedura.

Sara’a disposizione da lunedì 17 nel pomeriggio un sistema telefonico di ricezione su 5 postazioni disattivando le altre in modo da non indurre in errore l’utenza (segnale di occupato).

Ai cittadini risponderanno persone dedicate chiamando il numero 0185 329263

dalle ore 8.30 alle ore 13.00

e dalle 14.00 alle 16.30

dal lunedì al venerdì

Per ottenere l’assegnazione del nuovo Medico i cittadini che ne sono rimasti privi dal 1 gennaio 2022 dovranno avere con se’ il proprio libretto sanitario, poiché verranno identificati attraverso le ultime 8 cifre della tessera sanitaria.

Per il ritiro del libretto sanitario stampato le persone interessate, e nel caso dei Pediatri di libera scelta i genitori del minore interessato, dovranno consegnare una copia del documento di identità per la identificazione certa dell’utente (sentito solo telefonicamente).

Il ritiro potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso l’URP (primo piano palazzina ambulatori) in via G.B.Ghio, 9 a Chiavari.