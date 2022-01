Sestri: fuga di gas in via Fascie, evacuato un palazzo - LevanteNews

Fuga di gas attorno alle 21, ieri, in via Fascie a Sestri Levante. E’ stato evacuato l’intero palazzo, in totale una ventina di persone. E’ risultato invaso dal gas un intero appartamento, una seconda casa. Il proprietario è stato avvertito dall’amministratore. I vigili del fuoco una volta entrati hanno spalancato tutte le finestre ed hanno individuato la causa: l’usura di un tubo. Hanno quindi provveduto a chiudere il rubinetto centrale del gas dell’appartamento; sarà il proprietario a provvedere alla riparazione. Gli inquilini del palazzo sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni. Non vi è stato nessun intossicato né ferito.