Lavagna: manutenzione strade e segnaletica, i lavori eseguiti - LevanteNews

Dal comune di Lavagna su Facebook

In attesa dell’avvio di ulteriori lavori di ripristino della pavimentazione stradale in varie vie cittadine e collinari, previsti presumibilmente a partire dal 24 gennaio 2022, ecco alcuni degli interventi eseguiti questa settimana, relativi ad attività di manutenzione strade e segnaletica stradale coordinati dai rispettivi uffici comunali di competenza.

-Realizzazione di una cunetta in Via Maffi;

-Installazione dei nuovi segnali di attraversamento pedonale nel tratto compreso tra il confine di Via Moggia con il comune di Cogorno fino a Piazza Cordeviola;

-Sostituzione di nuove tabelle zona disco 2h su gran parte del territorio comunale, nonché sostituzione di altri cartelli di segnaletica deteriorati

-Tracciatura di nuovi o spostamento di parcheggi disabili già esistenti, nonché ridefinizione di alcuni attraversamenti pedonali e righe di arresto poco visibili