Chiavari: verso le elezioni, io speriamo che me la cavo - LevanteNews

Elezioni Chiavari, candidature ancora in alto mare. Un fatto sembra certo: Antonio Segalerba, leader dell’attuale maggioranza, sentendosi forte e ritenendo la presunta unione dei partiti del centro destra debole, ha voltato le spalle al presidente Toti; quest’ultimo probabilmente si era illuso di poter convincere i chiavaresi a votare una coalizione in cui far confluire attuali maggioranza e opposizione.

Non solo. I rappresentanti di “Cambiamo” a Chiavari non sarebbero neppure riusciti (se mai ci hanno tentato) a convincere gli ‘arancioni’ della maggioranza a sganciarsi da Segalerba.

A questo punto Toti avrebbe detto “Io sto fuori”. Potendo forse di poter cantare vittoria sia nel caso vinca Segalerba sia i partiti del centro destra. Ma gli alleati lo avrebbero bloccato: “Se coalizione siamo, devi partecipare alle elezioni con Cambiamo”.

Esisterebbero due ipotesi. Gli uomini di Toti nel Tigullio si danno da fare e danno vita ad una lista di “Cambiamo”. Una sconfitta nel Tigullio per Toti sarebbe intollerabile.

Ipotesi due: “”Lega” e “Fratelli d’Italia” presentano ciascuno una lista. Una terza sarebbe formata da moderati con “Forza Italia”, “Cambiamo” e, forse, “Italia Viva” e eventuali esuli dall’attuale maggioranza.

Intanto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale potrebbe essere inserita la vicenda della fattura non pagata ad una ditta toscana con la richiesta di estromissione dal Consiglio di Roberto Levaggi e Sandro Garibaldi che non sono assolutamente d’accordo.