Chiavari: Teatro all’aperto di Parco Rocca, i lavori sono partiti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Sono partiti i lavori all’interno del parco di Villa Rocca funzionali alla realizzazione di un teatro all’aperto immerso nel verde.

370 posti a sedere, distribuiti lungo 12 file, sviluppati su 240 metri lineari, per un teatro di ispirazione ottocentesca, nel cuore della città, raggiungibile in pochi minuti passando da Via Mafalda di Savoia oppure direttamente dall’ingresso del parco botanico.

“Si procederà in primo luogo con gli scavi, eseguiti con le dovute distanze dagli alberi e dalle loro radici, per installare le gradinate. Le sedute verranno realizzate interamente in terre armate, uno specifico materiale che garantirà una buona integrazione con il contesto naturale, a basso impatto visivo, per un investimento totale pari a 260 mila – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Verranno piantate attorno al palco siepi di alloro che diventeranno le quinte naturali del teatro, come accadeva nelle ville dei giardini all’italiana a partire dal XVIII secolo. Per limitare i disagi causati dall’allestimento del cantiere è stata collocata una rampa antiscivolo provvisoria che permette di accedere al parcheggio adiacente all’asilo e al polo scolastico delle Mazzini. Un teatro unico che potrà essere utilizzato per spettacoli di intrattenimento, di teatro e per serate di cinema all’aperto”.