Calcio/ Genoa: Calafiori arriva, Sabelli parte - LevanteNews

Per un calciatore che arriva un altro che parte: il Genoa per la sfida contro la Fiorentina di lunedì avrà Riccardo Calafiori. Arriva a titolo temporaneo dall’As Roma dove si è formato, a livello calcistico, fino al debutto in prima squadra nel 2020. Con i giallorossi ha giocato e segnato in Serie A, scendendo in campo anche in Europa League e Conference League. Fa parte della Nazionale Under 21 italiana e ha all’attivo numerose convocazioni con le rappresentative nazionali giovanili.

Chi lascia i rossoblu è Stefano Sabelli tornato a Brescia. Queste le sue prime parole da giocatore delle Rondinelle: ” Ringrazio il Presidente Massimo Cellino per la rinnovata fiducia, cercherò di ricambiarla sul campo con tutto me stesso. Maglia? Vestirò la numero 3″.