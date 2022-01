RASSEGNA STAMPA. I contagi dilagano, ieri altri 438 nel Tigullio - LevanteNews

Oggi, giovedì 13 gennaio, auguri a Ilario. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Meglio soli che mal accompagnati”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: ” Ieri nell’Asl 4 i nuovi contagi sono stati 438; i pazienti ricoverati sono 29″; “Contagi boom in Riviera difficile evitare il covid, acceleriamo sui vaccini” (Commento. Sono mesi che si parla di successi nelle vaccinazioni, specie con Gulliver. La realtà è che sul covid si è sbagliato molto e tutti. Il covid è un’epidemia, quindi mondiale, Ma L’Asl-4 sembrava un’isola felice. Tutto va ben madama la marchesa. Ma evitare il virus si può). “Hub nelle scuole Aiutiamo l’adesione alla campagna”; “Più dialogo con i genitori, così si sciolgono i dubbi”; “Corsa ai tamponi in farmacia Qui l’assalto non si ferma”; “Denunciato a Zoagli per epidemia colposa”; “Contagiati in aumento e troppe regole da seguire”; “A Uscio test fuori orario; assembramenti a Recco e spazi riorganizzarti”; “Le aziende potenziano lo smart working”; “Le infezioni sono in crescita, ora i Comuni corrono ai ripari”; “Rapallo annulla la fiera di San Sebastiano”.

Sestri Levante: post di Nicola Rollando “Sarà lunghissima, ma ce la metterò tutta”. Sestri Levante: il mondo dello sport dice addio a Caranza. Lavagna: il panificio Vaccarezza si trasferisce in via Roma. Chiavari: rapina in corso Garibaldi, era un falso allarme. Chiavari: domenica in mensa, volontari per donare un pasto.

Rapallo: San Francesco, lavori anche in estate.

===

Moconesi: Presepi in Fontanabuona, il vescovo alla premiazione. Borzonasca: seconda asta per il Centro Anidra, le offerte entro il 18 gennaio. Mezzanego: Farah sarà sepolto in un campo dedicato ai musulmani.