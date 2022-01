Cinghiali: "La loro introduzione e la caccia" - LevanteNews

Da Angelo Spanò coordinatore metropolitano di Europa Verde – Verdi ( Naturalmente il signor Angelo Spanò si assume le responsabilità di quanto ipotizza. Ma perché non segnala i suoi dubbi a chi deve vigilare? ndr)

Come il vostro affezionato lettore e divulgatore di comunicati, Sig. Pino Lanata, sulla questione cinghiali chiedo la possibilità di poter esprimere il mio pensiero.

Se oggi abbiamo un numero elevato di cinghiali, dobbiamo “ringraziare” i cacciatori che parecchi lustri fa ebbero la cattiva idea di introdurli, nessuno li contrastò, anzi furono subito accontentati dai politici di turno. Questi ungulati nel corso degli anni hanno prodotto parecchi danni e a farne le spese sono stati soprattutto i contadini, parecchi di loro, per difendere i loro terreni, hanno dovuto recintare a loro spese i campi, poiché la Regione non può intervenire economicamente per tutti, perché non chiedere i danni a coloro che li hanno voluti introdurli???

Non dimentichiamoci che oggi la caccia agli ungulati, non è uno sport, come asseriscono i portatori di carabine, bensì un vero e proprio business. Vi spiego perché, la squadra di cinghialisti dopo avere abbattuto un certo numero di capi, li trasporta presso una propria struttura per procedere al sezionamento, fatto ciò, si spartiscono i tagli che in seguito sono riposti in capienti congelatori. Non credendo alla magnanimità dei cacciatori ed essendo inimmaginabile che i cacciatori e i loro famigliari si cibino di queste carni tutti i “santi” giorni, ecco che avviene un successivo passaggio, quello che definisco business, cioè la “vendita” ai ristoratori (cinghiale-capriolo).

Quello che mi chiedo è: “con che modalità vengono consegnate, rilasciano la ricevuta fiscale? E quella sanitaria? Il ristoratore può servire dei piatti preparati con alimenti precedentemente congelati magari senza avendone data indicazione nei menù?”. Altra questione, visto e considerato che sulle alture ci sono dei dispenser che alimentano i cinghiali, perché anziché riempirli con delle granaglie, non inserire del mangime antifecondativo? Forse questa pratica è invisa dai cacciatori poiché non potrebbero più cibarsi/vendere queste carni.