Chiavari: Largo Ravenna, lo scolmatore è in funzione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

È in funzione lo scolmatore delle acque bianche di Largo Ravenna, funzionale alla mitigazione del rischio idraulico della città.

Il nuovo impianto raccoglie le acque di circa 34 ettari di superficie abitata e scarica direttamente all’interno del porto, nei pressi della banchina, grazie ad un efficiente sistema di distribuzione del carico delle condotte.

“Un intervento del valore di 378 mila euro che ha interessato la posa di nuove tubature, la realizzazione di una struttura in cemento armato per la separazione dei due condotti provenienti da corso Garibaldi e da Corso Colombo e la creazione di uno specifico by-pass che contribuirà ad alleggerire il carico complessivo sostenuto dalla rete. È prevista anche la riasfaltatura dell’area in primavera – spiega il consigliere delegato al ciclo delle acque e Ato, Paolo Garibaldi – L’impianto funziona a pieno regime e permetterà di ridurre sensibilmente le criticità idrauliche a seguito di eventi meteo intensi. Un risultato del quale siamo orgogliosi, per la sicurezza dei nostri cittadini”.