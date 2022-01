Camogli: lavori pubblici, numerosi i cantieri attivi - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Sono in corso la posa delle reti metalliche di contenimento in via De Gregori (Degregori ndr) e nella zona soprastante il cantiere navale, i lavori di asfaltatura in via Molfino, la pavimentazione dell’area verde in viale dei Cipressi, il ripristino di muri in via San Rocco e via Gaixella e di scalini a San Rocco, la posa dei nuovi sottoservizi a San Nicolò.

Partiranno a breve gli interventi di asfaltatura in via XX Settembre, la posa di reti e barriere a San Nicolò e la realizzazione dell’aula didattica all’aperto sulla terrazza delle scuole.