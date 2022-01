Camogli: il Museo Marinaro riprende l'attività - LevanteNews

Da Bruno Sacella, direttore del Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”

Il Museo Marinaro riprende la sua attività, pur con tutte le precauzioni dovute per l’attuale situazione pandemica.

Sabato 15 gennaio alle ore 16.00 Annamaria “Lilla” Mariotti presenta i suoi libri:

I fari tra storia e leggenda

Il pescatore

Annamaria Lila Mariotti è nata a Camogli dove vive e lavora. La sua passione per i fari, i faristi e il mare l’hanno portata a scrivere libri su questi argomenti, tutti basati su fatti realmente accaduti e documentati anche sui luoghi dove i fatti si sono verificati. Molti dei suoi libri hanno vinto il primo premio in prestigiose manifestazioni e ha anche ricevuto premi per la sua attività. Ha scritto per note riviste internazionali, tra cui il New York Times. Ha visitato fari e tenuto conferenze su questi temi in vari Stati degli Usa, in Sud America e in giro per l’Italia.

Collabora con le riviste americane Lighthouse Digest e The Keeper’s Log e scrive anche per prestigiose riviste italiane.

E’ Presidente Emerito dell’Associazione Culturale Il modo dei fari e membro dell’American Lighthouse Society americana per la quale ha anche organizzato tour dei fari Italiani.

E’ membro dell’American Lighthouse Foundation, socio onorario dell’American Lighthouse Society e membro associato della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli.

Dall’agosto 2015 è stata Presidente dell’Associazione Il mondo dei fari in collaborazione con la Marina Militare Italiana, carica che ha lasciato nel 2020 ottenendo la carica di Presidente Emerito.