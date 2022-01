Calcio/ Samp, è il giorno di Marco Lanna: "Ho fatto una scelta di cuore" - LevanteNews

“Ho fatto una scelta di cuore in un momento di difficoltà del club”: Marco Lanna, neo presidente della Sampdoria si è presentato questo pomeriggio al Ferraris dopo l’investitura avvenuta il 27 dicembre scorso.

Artefice della Samp d’Oro di Paolo Mantovani ha spiegato quali sono gli obiettivi stagionali: “La serie A e concludere il campionato con le nostre gambe e questo può avvenire soltanto grazie all’unità di tutte le componenti. I tifosi? Spero di riportarli in massa allo stadio”.

Lanna ha raccontato come è maturata la decisione: “Ho ricevuto la telefonata di Vidal un mese prima che si svolgesse l’assemblea degli azionisti. La “squadra” che si occuperà della parte sportiva è composta da Romei. Faggiano e Osti (una risorsa per il club), io svolgo la funzione di visore. Mercato? Stiamo attenti alle varie situazioni in entrata e in uscita anche se la sessione invernale è sempre difficile”.

Sul momento della squadra il presidente doriano ha ribadito un concetto: “Serve stare uniti, hanno la capacità per uscire da questo momento di difficoltà. Quagliarella? Deve ritrovare il gol e stare tranquillo. Anche il mister deve stare sereno, da parte nostra c’è fiducia in lui”.