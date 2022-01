Calcio/ Genoa, a centrocampo pronto un nuovo innesto: Amiri da Leverkusen - LevanteNews

Da un lato la Coppa Italia dall’altro il mercato: dopo Calafiori il Genoa chiude pure per Nadiem Amiri centrocampista del Bayer Leverkusen. La notizia è stata data da Sky Sport.

Amiri con la maglia del Leverkusen fin qui dal 2019 ha giocato 53 partite segnando due gol. Un giocatore duttile in una zona del campo in cui quest’anno il Genoa, dopo la partenza a fine stagione di Strootman, non è riuscito a trovare una quadratura.

Intanto per l’attacco spunta il nome di Zaza del Torino che con Juric ha realizzato soltanto 7 presenze in campionato e una in coppa Italia.