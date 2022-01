Sestri, i tifosi: "Venerdì tutti con la sciarpa al Sivori per salutare Nicola" - LevanteNews

I tifosi del Sestri si preparano a salutare il loro capo Nicola Caranza morto cinque giorni fa. Dopo il funerale che si svolgeranno venerdì alle 9.30 nella chiesa di Sant’Antonio, la salma raggiungerà lo stadio Sivori per ricevere l’ultimo saluto.

I tifosi dei Corsari in una nota ricordano così il loro “fratello” scomparso: “Negli ultimi giorni la nostra realtà è stata sconvolta dalla prematura dipartita di una delle colonne portanti della Gradinata Augusto Gori. Ci stringiamo alla famiglia e al suo dolore, un lutto che ha sconvolto la profondamente la nostra comunità: chi più, chi meno, ha avuto la fortuna di conoscere e di vivere Nicola davanti a una birra, nel suo negozio o sugli spalti a lui tanto cari”.

“Venerdì alle 10.45 il tifo organizzato corsaro saluterà per l’ultima volta Nicola – proseguono – Ci sembra doveroso omaggiarlo nel luogo in cui aveva dedicato tempo e passione, in tutti gli ambiti che riguardavano l’Unione e nella maniera he lo rendeva fiero e orgoglioso. Invitiamo chiunque avesse il piacere di venire a ricordarlo al campo a presentarsi con la sciarpa del suo amato Sestri al collo”.

“Approfittiamo per ringraziare le altre realtà che hanno speso un momento per commemorarlo confermando quanto ha lasciato, non solo nella nostra città. Ciao Nico, per sempre nei nostri cuori”.