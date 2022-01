RASSEGNA STAMPA. Asl 4 a tutto covid, ieri 773 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, mercoledì 12 gennaio, auguri ad Arcadio. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “La speranza è il pane dei miseri”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl-4, i nuovi contagi sono stati 773; i pazienti ricoverati sono 26; molti sanitari contagiati”;”Tamponi, richiesta boom, farmacie e studi medici presi d’assalto”; “Il servizio bus adesso à garantito, ma la situazione è vicina al limite”; “A scuola, il tracciamento degli studenti contagiati ora è il vero problema”: “Marconi-Delpino, assente solo l’8 per cento dei ragazzi”; “Ferden pediatrica e open: le linee vaccino accelerano”; “Screening nel Golfo Patradiso, l’Asl 3 controlla 650 studenti”; “Aumentano le attività chiuse per covid”; “Giro di vite in tutta la Riviera, nel mirino bar e ristoranti”.

Moneglia: sportello sociale, domani l’inaugurazione. Sestri Levante: capitale cultura, il ministero proroga i termini di selezione all’1 febbraio. Sestri Levante: venerdì l’addio a Caranza poi l’omaggio al Sivori. Cavi: fuga di gas, guasto riparato. Lavagna: verifiche nella zona interessata prima di avviare i lavori. Lavagna: nuova ciclovia urbana, partiti i sopralluoghi. Chiavari: un libro per aiutare a scoprire il mondo della casa famiglia. Chiavari: A-12 lavori e chiusure. Zoagli: telecamere rinnovate, in arrivo anche i pannelli.

Portofino: “Unificare parco e area marina, la soluzione migliore”.

Camogli: i volontari che salvano il Teatro (una pagina con ampio servizio fotografico ndr). Recco: La Croce Verde cerca volontari. Recco: “Negozi in tasca”, c’è amche la Pro Loco.

Mezzanego: addio all’uomo del dialogo che creò la moschea. Santo Stefano d’Aveto: la farmacia chiude, proviamo a salvarla.