Rapallo: sotto un sole primaverile "maturano" i lavori - LevanteNews

Il sole, qui al riparo di un dehor sul lungomare di Rapallo, sembra primaverile e sono in tanti a goderselo. si può provare anche il piacere di lavorare sul tablet gustando un tramezzino.

E il sole sembra benedire anche la fine dei lavori al molo di attracco dei battelli; effettuati direttamente dallo Stato attraverso il Provveditorato interregionale; avrebbero dovuto essere ultimati prima dell’estate, siamo a metà gennaio. La fine dei lavori è comunque una buona notizia.

La seconda positiva, è che presso il Circomare di Santa Margherita è stata effettuata la consegna dei lavori per il dragaggio del porto, quella da 10 milioni che dovrà restituire profondità adeguata al fondale ed una migliore qualità dell’acqua maggiormente ossigenata. Ieri è stata anche avanzata richiesta di un’ordinanza al Circomare per impedire la navigazione durante i lavori il cui inizio è previsto martedì 1 febbraio; ci si augura finiscano prima dell’inizio della stagione balneare e le premesse ci sono, visto che saranno impiegate dieci imbarcazioni.

E da una settimana è iniziata la posa sul fondale delle prime strutture in cemento armato che, incastrate le une alle altre, creeranno una scogliera di quindici metri a protezione della futura diga del porto Riva, ma anche del lungomare e parte del centro storico. I lavori allo scalo procedono nel rispetto dei tempi previsti.

Parlando di mega-cantieri un’occhiata al torrente San Francesco dove lunedì ci sarà una riunione tra ditta che effettua i lavori – Comune e commercianti locali per decidere come e quando effettuare la chiusura tra via Assereto e piazza Pastene.

Tutti i lavori vengono seguiti con particolare scrupolo dagli uffici tecnici, per quanto riguarda il San Francesco anche dalla polizia urbana particolarmente impegnata e dall’assessore ai Lavorio Pubblici Filippo Lasinio.

(Nelle foto le immagini del molo per l’accosto dei battelli)