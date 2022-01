Rapallo: Centro Amici Sant'Anna, Giovannetti è il presidente - LevanteNews

Dal Centro Amici Sant’Anna

Nuovo presidente associazione C.A.S.A. L’A.P.S. Centro Amici Sant’Anna – C.A.S.A. di Rapallo ha un nuovo Presidente.

Nella riunione tenutasi nella serata del 5 gennaio 2022, l’organo di amministrazione, convocato in modalità da remoto, ha preso atto delle dimissioni del presidente uscente, Mauro Dal Toso, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e dopo un breve dibattito, ha deciso – all’unanimità – la nomina a Presidente di Giovacchino Giovannetti.

Il Presidente viene eletto in seno all’organo di amministrazione, che non varia in quanto completerà il proprio mandato a inizio 2023.

I membri dell’organo di amministrazione si congratulano con Giovacchino, lo

ringraziano per aver accettato di assumere la carica e gli assicurano sin da ora la massima

collaborazione per una proficua e condivisa gestione degli affari dell’associazione.

A Mauro i più sinceri ringraziamenti per il grande e appassionato impegno profuso

nella gestione dell’associazione.