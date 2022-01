Polizia: variano le modalità di accesso agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione - LevanteNews

Da Portavoce Genova Polizia di Stato

A causa della persistente emergenza epidemiologica, si avvisa l’utenza che dal 17 Gennaio 2022, solo per la richiesta dei seguenti servizi, dovrà essere inviata una mail all’indirizzo immig.quest.ge@pecps.poliziadistato.it (in precedenza venivano fissati presentandosi direttamente all’ufficio di Via D’Annunzio 80):

– richiesta appuntamento per ritiro permesso di soggiorno non presentato attraverso kit postale, che risulti “in consegna” sul sito della Questura;

– richiesta appuntamento per ritiro permesso di soggiorno per il quale non è pervenuto sms da Poste Italiane, che risulti “in consegna” sul sito della Questura;

– richiesta di nuovo appuntamento in caso di mancata presentazione alla data fissata da Poste Italiane;

– richiesta di informazioni sullo stato della propria pratica di soggiorno. (esclusivamente con invio via P.E.C.)

Alle suddette richieste dovrà sempre essere allegato:

– Copia della pagina con i dati anagrafici del passaporto;

– Copia della ricevuta dell’Ufficio Immigrazione con il numero di pratica o delle Poste Italiane con il numero di pratica o di assicurata;

– Numero di cellulare dell’interessato.

IN MANCANZA DI TALI ALLEGATI LA RICHIESTA NON POTRA’ ESSERE EVASA