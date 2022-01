Pignone: incendio in abitazione, portato in salvo il cane - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

Nella tarda mattinata di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Brugnato è intervenuta presso l’abitato di Pignone per incendio abitazione.

Su segnalazione di alcuni abitanti del paese, la squadra VVF di competenza giungeva sul posto in pochi minuti e raggiunto il luogo del sinistro all’interno del centro storico, provvedeva allo spegnimento di un incendio coinvolgente una veranda di una civile abitazione, evitando così il coinvolgimento dei fabbricati attigui.

Il fumo sprigionato dalle fiamme ha poi invaso l’abitazione di pertinenza, dalla quale il personale VVF portava in salvo il cane dei proprietari che risultano illesi.

L’intervento che ha reso necessario l’intervento di 7 unità VVF, un’APS (Autopompa Serbatoio) e un ABP (Autobotte), si è concluso con l’opera di bonifica e l’evacuazione dei fumi con l’ausilio di un moto ventilatore.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle indagini degli organi competenti presenti sul luogo del sinistro.

Sul posto presenti i Carabinieri ed il personale sanitario del 118.