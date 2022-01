Moneglia - Varese, cessa la sua attività la pediatra Compagnone - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Asl4 Liguria

Con la presente si informano i familiari degli assistiti attualmente seguiti dalla dott.ssa Silvia Compagnone, che la stessa cesserà la propria attività, quale pediatra di libera scelta con incarico per il Comune di Varese Ligure e secondo studio a Moneglia, con decorrenza 17/01/2022 (ultimo giorno lavorativo 16/01/2022).

Pertanto si invitano i suddetti assistiti (o propri delegati) a voler contattare dal 17/01/2022 gli Uffici di Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 16 SESTRI LEVANTE – Via Terzi 43, tel. 0185329815 – indirizzo e-mail: distretto1@asl4.liguria.it per provvedere alla scelta di un nuovo Pediatra di Libera Scelta indispensabile per l’assistenza farmaceutica e specialistica.