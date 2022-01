Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori: i film in Riviera - LevanteNews

Programmazione nei cinema della Riviera

ARISTON Sestri Levante (Via Fico, 12; telefono 0185 41505 FB cinema teatro Ariston)

Dal 13 al 17 Gennaio (martedì 18 e mercoledì 19 chiuso)

Una famiglia vincente

Giovedì: ore 17.30; 21.30

Venerdì sabato e domenica: ore 16.00; 18.45; 21.30

Lunedì: ore 21.15

***

Scream 5

Giovedì: ore 17.30; 21.15

Venerdì sabato e domenica: ore 16.15; 18.30: 21.15

Lunedì: ore 21.30

**********

Mercoledì 12 L’Arminuta Ore: 15,15; 17,30 Vampyr Ore: 21,15 *****

Venerdì 14 e sabato 15

The king’s ma:le origini Ore 16.30 Regia: Matthew Vaughn – Con: Ralph Fiennes, Gemma Arterton – Gran Bretagnba-Usa 2021 – 131′ Un nobiluomo inglese, che collabora insieme alla moglie con la Croce Rossa, si ritrova coinvolto in una tragica sparatoria in Africa, dove ha assistito agli orrori della colonizzazione inglese. Anni dopo, suo figlio è ormai quasi un uomo e vuole arruolarsi per partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Il padre cerca invece di convincerlo a servire invece il Paese collaborando con la sua rete di spie internazionali, composta dalla servitù di varie casate nobiliari. Nel mentre però anche un’associazione di loschi figuri ha infiltrato le principali corti europee e ha piani assai sinistri, che si estendono oltre la Grande Guerra. *** One secoind Ore 21.00 Regia: Zhang Yimou – Con: Zhang Yi, Wei Fan – Cina, 2021 – 105′ Un ritorno in grande spolvero per Zhang Yimou che filma la sua dichiarazione d’amore al cinema che è rappresentato come qualcosa di sacro.

Negli anni della Rivoluzione Culturale, Zhang evade dal campo di lavoro forzato e vaga per il deserto per raggiungere un villaggio dove in un cinema, assieme al film Eroic Sons and Daughters, viene abbinato il cinegiornale di propaganda numero 22 in cui compare, anche solo per un secondo, l’immagine della figlia che non lo vuole più vedere dopo che è stato arrestato. Poco prima della proiezione la pellicola viene rubata da una ragazzina, l’orfana vagabonda Liu, che ha bisogno della celluloide per costruire la lampada al fratello più piccolo. Zhang, dopo aver assistito al furto, la insegue. Perde la pizza, la recupera e la perde ancora. Al villaggio intanto un pubblico molto numeroso è in attesa di assistere allo spettacolo serale organizzato dal proprietario e proiezionista del cinema, chiamato “Mr. Film”, che è visto come una divinità e si considera una figura essenziale all’interno del Partito. *** Domenica 16 e lunedì 17 One second: ore 15,15; 17,30 *** The king’sman: le origini Ore : 20,45 *** Martedì 18 Rassegna: “Gli imperdibili” Nowhere Special – Una storia d’amore Ore: 15,30 – 17,30 Regia: Uberto Pasolini – Con: James Norton, Daniel Lamont – Gran Bretagna, 2021 – 96′ John è un trentaquattrenne gentile e silenzioso, che di mestiere fa il lavavetri, in giro per Belfast. La sua esistenza terrena è condannata ad esaurirsi a brevissimo termine, per colpa di un male incurabile. Nel poco tempo che gli rimane, John deve fare la cosa più importante della sua vita: trovare una famiglia per il suo bambino di quattro anni, Michael, visto che la madre li ha lasciati entrambi poco dopo la sua nascita. Mentre visitano le coppie disponibili e selezionate per l’adozione, John e Michael passano insieme la loro giornata, trasformando ogni gesto quotidiano in una memoria preziosa. Rassegna:”La grande arte al cinema” Van Gogh: i girasoli Ore 21,15 Regia: David Bickerstaff – Documentario -Gran Bretagna, 2022 – 85′ I Girasoli di Vincent van Gogh sono alcuni dei dipinti più iconici del mondo. Quelli che molti scambiano per un unico capolavoro, sono in realtà cinque dipinti di girasoli in vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo. Questo straordinario documentario riunisce la spettacolare serie sul grande schermo in un modo mai visto prima. Lavorando a stretto contatto con il Van Gogh Museum di Amsterdam, il documentario non è una semplice “mostra virtuale”, ma un viaggio cinematografico in grado di scavare nelle ricche e complesse storie dietro ogni dipinto per svelare i misteri dei girasoli. Cosa significavano questi fiori per Van Gogh, e perché risuonano così tanto con il pubblico di oggi? Con una suggestiva rappresentazione dell’artista da parte dell’attore Jamie de Courcey e affascinanti approfondimenti a cura di storici dell’arte e botanici, il film offre una inedita visione della vita e delle opere d’arte di Van Gogh. *** Mercoledì 19 Van Gogh: i girasoli Ore 15,30; 17,30 *** Nowhere Special – Una storia d’amore Ore 21,15 *** Giovedì 20: riposo

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951; FB Multisala Augustus)

Dal 13 al 19 gennaio (lunedì chiuso)

Scream 5

Giovedì: ore 17.00; 21.30

Venerdì, sabato e domenica: ore 16.15; 18.30; 21.30

Martedì e mercoledì: ore 17.00; 21.30

***

Matrix resurection

ore 21.30

Martedì e mercoledì: ore 21.15

***

Me contro te – persi nel tempo

Sabato e domenica: ore Ore 16.00

***

King’s man – le origini

Da giovedì a domenica: ore 17.30

Martedì e mercoledì: ore 17.15

***

America Latina

Giovedì: ore 17.00; 21.00

Venerdì, sabato e domenica ore 16.00; 17.50; 21.00

Martedì e mercoledì: ore 17.00; 21.00

**********

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti, 16; telefono 0185 286033; FB Cinema Teatro Centrale)

Dal 13 al 18 gennaio (Mercoledì 19 e giovedì 20 chiuso)

Una Famiglia Vincente

Ore 16.15; 21.15

**********

SALA COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefoino 0185 70068)

Hause of Gucci

– Mercoledì 12 gennaio: ore 21

Regia di Ridley Scott

Un film con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston, Camille Cottin, Madalina Ghenea, Reeve Carney, Youssef Kerkour, Vincent Riotta, Andrea Piedimonte

Genere Thriller, Drammatico, Biografico

Durata: 157 min.



House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott, segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l’azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo il film ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 1995 e che sconvolse il mondo della moda: l’omicidio di Maurizio Gucci. A interpretare il noto imprenditore italiano, all’epoca dei fatti già ex direttore dell’azienda, sarà Adam Driver.

Lady Gaga invece vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci che fu accusata di aver organizzato l’omicidio dopo essere stata lasciata dal marito per una donna più giovane. Patrizia Reggiani ordinò a un killer di uccidere il marito, freddato da quattro colpi di pistola nell’atrio del suo palazzo. Condannata a 29 anni di carcere, ridotti poi a 26 in appello, la donna, conosciuta ai più anche con il suo appellativo di “Vedova Nera”, ha tentato il suicidio in prigione e dal 2017 è tornata in libertà per buona condotta.

Nel cast ci sono altri attori di grande pregio come: Jared Leto (Paolo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci) e Jeremy Irons.

***

Per tutta la vita

– Ven 14 gennaio ore 21

– Sab 15 gennaio ore 21

– Dom 16 gennaio ore 18

– Mer 19 gennaio ore 21

Regia di Paolo Costella

Un film con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa, Pamela Villoresi

Genere: commedia

Durata: 101 min.

Per tutta la vita, il film diretto da Paolo Costella, vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. A distanza di anni dal fatidico “si”, i protagonisti del film ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione. C’è chi è pronto a risposarsi nuovamente, confermando i voti nuziali, chi non prova più amore per il partner, chi addirittura ha una storia parallela e trova nella cosa una perfetta via di fuga, chi alla fine sta bene anche così, senza l’obbligo di risposarsi. Mentre il giorno del secondo (primo) matrimonio si fa sempre più vicino, le coppie dovranno affrontare il loro problemi, perché questa volta il “sì” è davvero per sempre… più o meno.

Del cast del film fanno parte: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro e Fabio Volo.

***

