Lavagna: piana Entella, nuovo oltraggio; sabato presidio" - LevanteNews

Da Giovanni Melandri, Per il Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”

Sono in corso sulla piana del fiume Entella, dalla foce al Ponte della Maddalena – sponda lavagnese, interventi di bonifica bellica, di ricerca, quindi, di eventuali residuati dell’ultima guerra mondiale. Si tratta dell’area in cui la Città Metropolitana e la Regione Liguria vogliono costruire i famigerati muraglioni d’argine.

Fa riflettere il fatto che ciò avvenga adesso, ben sapendo che la Soprintendenza si pronuncerà a breve per l’apposizione del vincolo paesaggistico ambientale sulla Piana dell’Entella.

Qualsiasi Amministrazione minimamente avveduta avrebbe atteso tale pronunciamento prima di decidere per l’esecuzione di lavori del genere, che consistono anche in scavi di trincee e carotaggi, che stanno deturpando gravemente tutta la piana.

Questo accade nonostante le procedure di esproprio non siano in diversi casi perfezionate, anzi permangano contenziosi anche per vizi di legittimità.

Sembra che i soggetti interessati al muraglione, temendo che dopo l’apposizione dell’eventuale vincolo non possano più agire impunemente, lo vogliano fare adesso, per arrecare il massimo danno possibile.

Apprezzabile sarebbe una presenza sulla Piana da parte del Comune di Lavagna, anche per verificare la regolarità di quanto sta accadendo, oltre che a sostegno di proprietari spaesati e della cittadinanza altrettanto smarrita rispetto a fatti che mai ci saremmo augurati di dovere raccontare.

Sabato 15 gennaio dalle ore 10.30 si terrà un presidio sotto il Ponte della Maddalena, lato Lavagna.