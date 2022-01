Covid: tamponi gratuiti rapidi nelle scuole, le differenze - LevanteNews

Dalla Regione Liguria

GRATUITA’ DEI TAMPONI RAPIDI PER GLI STUDENTI

⚠️ Aggiornamento del 12 gennaio 2022

SCUOLE DELL’INFANZIA (0-6 anni) ED ELEMENTARI

Sarà la Asl, tramite la scuola, a inviare la prescrizione alle famiglie degli alunni contatti di caso accertato. Tale prescrizione è necessaria per poter effettuare il tampone gratuito nelle strutture delle Asl e del Gaslini dove sono previsti i tamponi, nelle farmacie e nei laboratori privati accreditati

SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Si differenzia in base alla misura di contenimento prevista:

Autosorveglianza (se un positivo in classe OPPURE se due positivi in classe per alunni con terza dose-booster o vaccinati-guariti da meno di 4 mesi)

Se è prevista l’autosorveglianza il Medico o il Pediatra possono prescrivere, su richiesta della famiglia dell’alunno interessato, la ricetta dematerializzata indispensabile per effettuare il tampone gratuito esclusivamente presso le strutture pubbliche di Asl e Gaslini dove sono previsti i tamponi e presso le farmacie

Quarantena (se tre o più positivi in classe OPPURE se due positivi in classe per alunni non vaccinati o vaccinati-guariti da più di 4 mesi)

Se è prevista la quarantena sarà la Asl, tramite la scuola, a inviare la prescrizione alle famiglie degli alunni contatti di caso accertato. Tale prescrizione è necessaria per poter effettuare il tampone gratuito nelle strutture delle Asl e del Gaslini dove sono previsti i tamponi, nelle farmacie e nei laboratori privati accreditati