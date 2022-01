Chiavari: i partiti e Toti scendono in campo contro Segalerba& C. - LevanteNews

Ieri riunione tra Giovanni Toti e gli altri responsabili dei partiti del centrodestra liguri. Scenderanno in campo con una coalizione e un candidato sindaco alternativo a quello che schiererà “Avanti Chiavari” di Antonio Segalerba.

Ogni partito col suo simbolo. Ci saranno anche liste civiche? E’ probabile. Gli uomini di Cambiamo (Toti) oggi in maggioranza, cosa faranno? E’ più che probabile restino con Segalerba. Ci saranno migrazioni dall’attuale maggioranza alla coalizione dei partiti? E’ probabile.

Si è parlato anche del candidato sindaco della coalizione dei partiti del centro-destra. Dovrà essere persona nota e stimata con caratteristiche tali da attirare i voti di larghe fasce di elettori. Non importa se non più giovanissimo. Sarà tuttavia un altro il punto su cui i partiti punteranno: il programma.

Dice un membro della coalizione: “I 150 milioni di lavori sbandierati e programmati da Avanti Chiavari, tra cui i 60 del depuratore, li farà qualsiasi sindaco venga eletto a Palazzo Bianco; anche senza citare ad ogni piè sospinto il sindaco Marco Di Capua, forse per coprire inadeguatezze? Noi vogliamo un programma che costituisca una nuova anima della città, anche per il futuro. E che riporti Chiavari capofila del Tigullio e del Levante. Puntare sulla cultura ad esempio significa valorizzare tante realtà cittadine inespresse. Far conoscere la Chiavari green. Idee che possono portare significativi vantaggi al commercio, al turismo, alla stessa nautica. Il nostro programma non si concentrerà certo sull’incremento dell’edilizia. Punteremo anche sulla scuola. (m.m.)