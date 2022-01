Calcio/ Genoa, c'è l'accordo per Calafiori: arriva in prestito secco - LevanteNews

Per un giocatore che entra c’è un altro che esce: Riccardo Calafiori va al Genoa mentre Fares torna alla Lazio e sarà girato al Torino.

Secondo Sky Sport il giocatore arriva in prestito secco e domani effettuerà le visite mediche per essere a disposizione della squadra per la trasferta di Firenze.

Terzino sinistro fin qui ha collezionato sei presenze in campionato e tre in Uefa Conference League. Fa parte anche della Nazionale Under 21: ha esordito con gli Azzurrini il 3 settembre 2021, sostituendo Udogie al 63º minuto della partita vinta per 3-0 contro il Lussemburgo a Empoli, valida per le qualificazioni all’Europeo del 2023.