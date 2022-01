Vaccini: "Quasi 10mila prime dosi somministrate in una settimana" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Sono quasi 10 mila le prime dosi somministrate negli ultimi sei giorni in Liguria mentre sono 3.814 le prenotazioni effettuate nell’ultima settimana sempre per la prima dose. Un balzo in avanti importante dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’ampliamento del Super Green Pass che ci consentirà di aumentare ancora l’immunità di massa”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale.

“Le prenotazioni per i bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni nell’ultima settimana ammontano a 4.560, con un balzo in avanti di quasi mille prenotazioni al giorno nelle ultime 48 ore – ha aggiunto il presidente Toti -. Una risposta importante da parte delle famiglie che hanno capito l’importanza di mettere in sicurezza i propri figli, limitando anche la circolazione del virus. Per quanto riguarda invece i ragazzi tra i 12 e 15 anni, su una platea di 39.102 ragazzi, 26.457 hanno effettuato almeno la prima dose (22.397 hanno completato il ciclo). Ricordo anche che da domani, mercoledì 12 gennaio alle ore 18 sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e dalle ore 8 del giorno successivo tramite tutti gli altri canali, partiranno le prenotazioni per la dose booster relativa alla fascia tra i 12 e i 15 anni”.