Peste suina africana: il ministero dice stop alla caccia - LevanteNews

Ministero della Salute, la direzione regionale della Sanità animale e dei farmaci veterinari ha inviato alle Regioni Piemonte e Liguria la seguente direttriva:

“Oggetto: Peste Suina Africana (PSA) – Indicazioni per il divieto delle attività venatorie.

In relazione al recente caso di PSA nel selvatico confermato in Regione Piemonte, nonché in

riferimento alla Zona Infetta così come definita dal Gruppo operativo degli esperti di cui al verbale prot. DGSAF 393 del 10 gennaio 2022, e discussa anche nel corso dell’Unità Centrale di Crisi del 10 gennaio u.s., che comprende diversi comuni delle regioni Piemonte e Liguria come riportato nella sua forma aggiornata nell’allegato alla presente nota, vista anche la Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione, codeste Direzioni sono invitate all’adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria nei territori compresi nella Zona Infetta.

Quanto sopra nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta e del ricorso ad analoghe misure che saranno disposte attraverso l’emananda Ordinanza del Ministro della Salute”.