Pesca: ordine del giorno per evitare le pesanti limitazioni europee - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’intervento relativa alle pesca

E stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 355, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dal collega del gruppo Luca Garibaldi, che impegna la giunta a farsi parte attiva presso la Commissione Europea per scongiurare il taglio del 40% di giornate lavorative delle imprese di pesca in quanto avrebbe pesantissime ripercussioni anche nel settore della ristorazione e turismo. Nel documento si ricorda che ci sono già state la riduzione del 20% di sforzo di pesca attuata dall’Italia in 3 anni e la demolizione della flotta di oltre il 16% nell’ultimo decennio. Il 12 giugno si era svolta la giornata nazionale di protesta della pesca italiana con manifestazioni nei porti italiani e concentrazioni a Mazara del Vallo e a Venezia.

L’assessore alla pesca Alessandro Piana ha ricostruito gli interventi assunti in merito dalla giunta, capofila delle altre Regioni, presso il ministero competente per risolvere la questione.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente), Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) Stefano Balleari (FDI) hanno annunciato voto favorevole e Claudio Muzio (FI) ha chiesto di sottoscrivere il documento.