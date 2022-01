Lettere/ "'Santa', Gulliver e la piastra ambulatoriale" - LevanteNews

Da Marco Marchi

C’era una grande commedia di Gilberto Govi che ad un certo punto lo stesso diceva a sua moglie “che faccia Gigia che faccia” per sottolineare come cambiava opinione in maniera grottesca, lo stesso sta avvenendo a Santa dal sindaco ed il consigliere delegato alla sanità dove ancora oggi sul Secolo XIX si pavoneggiano per la funzionalità del camper Gulliver per la vaccinazione anticovid.

Ma come, in consiglio comunale fu formulata dal consigliere di minoranza Dott. De Giovanni l’idea di istituire un camper che girasse per la città e le periferie per una maggior attenzione agli anziani e a chi non poteva facilmente muoversi e fu deriso dalla maggioranza ed ora la stessa idea viene promossa con grande enfasi, “che faccia Gigia”.

In più viene promossa l’iniziativa attuata nella piastra ambulatoriale continuamente chiusa e per questo in città è stata promossa una raccolta firme per averla aperta e funzionante tutti i giorni, “che faccia Gigia”.

Forse bisognerebbe vivere di più nel tessuto urbano per evitare brutte figure e sapere cosa vuole la cittadinanza Sammargheritese. Concludo ripetendo “che faccia Gigia”.